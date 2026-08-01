Giá Panther AI hôm nay

Giá Panther AI (PAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00446434, biến động 0.28% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PAI sang USD là $ 0.00446434 mỗi PAI.

Panther AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 2,120,763, với nguồn cung lưu hành 278.87M PAI. Trong vòng 24 giờ qua, PAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00445027 (thấp) đến $ 0.0045157 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.174693, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.00364663.

Về hiệu suất ngắn hạn, PAI biến động -0.04% trong giờ qua và +2.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 64.23.

Thông tin thị trường Panther AI (PAI)

Vốn hóa thị trường $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Khối lượng (24H) $ 64.23$ 64.23 $ 64.23 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Nguồn cung lưu thông 278.87M 278.87M 278.87M Tổng cung 475,000,004.0 475,000,004.0 475,000,004.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Panther AI là $ 2.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 64.23. Nguồn cung lưu hành của PAI là 278.87M, với tổng nguồn cung là 475000004.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.12M.