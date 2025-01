PanicSwap (PANIC) là gì

PanicSwap is an Automatic Market Maker (AMM) protocol on Fantom Network. At its core, PanicSwap is a fork of the audited Solidly code-base from Andre Cronje. The AMM supports not only both stable and non-stable pairs, but also multi-hop swaps (even those that include stable and non-stable pairs mixed routes) within a very intuitive contract interface. In terms of innovation, PanicSwap is incentivising liquidity pairs with single asset yield bearing tokens from Yearn Finance, or 'Y-Tokens'. Users will be able to earn yield on their tokens in their liquidity pairs and earn $PANIC rewards for providing liquidity on top of it. Earned $PANIC is vested for 2 years, but can be claimed instantly for a 50% fee on the rewards. We also introduced a variable fee, similar to Uniswap, where different liquidity pairs have different swap fees. Holders of $PANIC can choose to stake tokens with 0 lockup and earn fees earned by the protocol, or choose to lock their tokens for 2 years and earn previously mentioned fees plus early exit fees paid by farmers who chose to receive their tokens early.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo PanicSwap (PANIC) Website chính thức