Thông tin giá theo USD của Pangolin (PANG)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.27% Biến động giá (7 ngày) -1.58% Biến động giá (7 ngày) -1.58%

Giá thời gian thực của Pangolin (PANG) là --. Trong 24 giờ qua, PANG được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PANG là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PANG đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.27% trong 24 giờ và -1.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pangolin (PANG)

Vốn hóa thị trường $ 14.35K$ 14.35K $ 14.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K Nguồn cung lưu thông 745.82M 745.82M 745.82M Tổng cung 990,039,899.72432 990,039,899.72432 990,039,899.72432

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pangolin là $ 14.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PANG là 745.82M, với tổng nguồn cung là 990039899.72432. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.05K.