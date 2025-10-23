Thông tin giá theo USD của Pancake Bunny (BUNNY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.03388918 Cao nhất 24H $ 0.03596132 ATH $ 512.75 Giá thấp nhất $ 0.03211505 Biến động giá (1 giờ) -0.07% Biến động giá (1D) -2.05% Biến động giá (7 ngày) -11.86%

Giá thời gian thực của Pancake Bunny (BUNNY) là $0.03493801. Trong 24 giờ qua, BUNNY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.03388918 và cao nhất là $ 0.03596132, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của BUNNY là $ 512.75, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.03211505.

Về hiệu suất ngắn hạn, BUNNY đã biến động -0.07% trong 1 giờ qua, -2.05% trong 24 giờ và -11.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Pancake Bunny (BUNNY)

Vốn hóa thị trường $ 17.83K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 533.65K Nguồn cung lưu thông 510.23K Tổng cung 15,274,247.51454069

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pancake Bunny là $ 17.83K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BUNNY là 510.23K, với tổng nguồn cung là 15274247.51454069. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 533.65K.