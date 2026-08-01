Giá Pacu Jalur hôm nay

Giá Pacu Jalur (BOATKID) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 9.46% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BOATKID sang USD là $ 0 mỗi BOATKID.

Pacu Jalur hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 86,798, với nguồn cung lưu hành 997.28M BOATKID. Trong vòng 24 giờ qua, BOATKID được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.01306515, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BOATKID biến động +1.58% trong giờ qua và -5.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Pacu Jalur (BOATKID)

Vốn hóa thị trường $ 86.80K$ 86.80K $ 86.80K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 86.80K$ 86.80K $ 86.80K Nguồn cung lưu thông 997.28M 997.28M 997.28M Tổng cung 997,277,243.931886 997,277,243.931886 997,277,243.931886

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pacu Jalur là $ 86.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của BOATKID là 997.28M, với tổng nguồn cung là 997277243.931886. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 86.80K.