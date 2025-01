Oxbull (OXI) là gì

Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo Oxbull (OXI) Website chính thức