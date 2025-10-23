Thông tin giá theo USD của OX Labs (OXLABS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.02% Biến động giá (1D) +1.76% Biến động giá (7 ngày) -4.90% Biến động giá (7 ngày) -4.90%

Giá thời gian thực của OX Labs (OXLABS) là --. Trong 24 giờ qua, OXLABS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OXLABS là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OXLABS đã biến động +0.02% trong 1 giờ qua, +1.76% trong 24 giờ và -4.90% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OX Labs (OXLABS)

Vốn hóa thị trường $ 8.20K$ 8.20K $ 8.20K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.63K$ 8.63K $ 8.63K Nguồn cung lưu thông 946.48M 946.48M 946.48M Tổng cung 996,136,339.998548 996,136,339.998548 996,136,339.998548

Vốn hoá thị trường hiện tại của OX Labs là $ 8.20K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OXLABS là 946.48M, với tổng nguồn cung là 996136339.998548. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.63K.