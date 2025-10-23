Thông tin giá theo USD của OwO Solana (OWO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -0.51% Biến động giá (1D) -6.52% Biến động giá (7 ngày) +4.14% Biến động giá (7 ngày) +4.14%

Giá thời gian thực của OwO Solana (OWO) là --. Trong 24 giờ qua, OWO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OWO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OWO đã biến động -0.51% trong 1 giờ qua, -6.52% trong 24 giờ và +4.14% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OwO Solana (OWO)

Vốn hóa thị trường $ 147.58K$ 147.58K $ 147.58K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 147.58K$ 147.58K $ 147.58K Nguồn cung lưu thông 939.40M 939.40M 939.40M Tổng cung 939,396,417.963328 939,396,417.963328 939,396,417.963328

Vốn hoá thị trường hiện tại của OwO Solana là $ 147.58K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OWO là 939.40M, với tổng nguồn cung là 939396417.963328. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 147.58K.