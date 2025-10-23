Thông tin giá theo USD của OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00246248 $ 0.00246248 $ 0.00246248 Thấp nhất 24H $ 0.00294799 $ 0.00294799 $ 0.00294799 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00246248$ 0.00246248 $ 0.00246248 Cao nhất 24H $ 0.00294799$ 0.00294799 $ 0.00294799 ATH $ 0.02415954$ 0.02415954 $ 0.02415954 Giá thấp nhất $ 0.00246248$ 0.00246248 $ 0.00246248 Biến động giá (1 giờ) +0.21% Biến động giá (1D) -14.87% Biến động giá (7 ngày) -16.02% Biến động giá (7 ngày) -16.02%

Giá thời gian thực của OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) là $0.00250938. Trong 24 giờ qua, OUTLAW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00246248 và cao nhất là $ 0.00294799, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OUTLAW là $ 0.02415954, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00246248.

Về hiệu suất ngắn hạn, OUTLAW đã biến động +0.21% trong 1 giờ qua, -14.87% trong 24 giờ và -16.02% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

Vốn hóa thị trường $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Nguồn cung lưu thông 995.20M 995.20M 995.20M Tổng cung 995,199,199.399567 995,199,199.399567 995,199,199.399567

Vốn hoá thị trường hiện tại của OUTLAW Crypto Games là $ 2.50M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OUTLAW là 995.20M, với tổng nguồn cung là 995199199.399567. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.50M.