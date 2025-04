Otacon AI (OTACON) là gì

Otacon is a cybersecurity protocol that empowers you to earn money reporting software and smart contract vulnerabilities. Available as an instant messaging bot on Twitter / Telegram / Discord, through the https://otacon.ai application, and through partners integrations, Otacon’s mission is to commoditize Vulnerability Management and Cybersecurity Risk Prevention using Artificial Intelligence (AI) and Decentralized Ledger Technologies (DLT). Otacon’s flagship features include collaborative bug hunting, parametric vulnerability reporting, shared cryptocurrency payouts and realtime, transaction-level security circuit breakers.

Nguồn tham khảo Otacon AI (OTACON) Website chính thức