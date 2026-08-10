Giá Orlix AI hôm nay

Giá Orlix AI (ORLIX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 1.27% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ORLIX sang USD là $ 0 mỗi ORLIX.

Orlix AI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 32,349, với nguồn cung lưu hành 100.00B ORLIX. Trong vòng 24 giờ qua, ORLIX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORLIX biến động -- trong giờ qua và +1.71% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Orlix AI (ORLIX)

Vốn hóa thị trường $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 32.35K$ 32.35K $ 32.35K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Vốn hoá thị trường hiện tại của Orlix AI là $ 32.35K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORLIX là 100.00B, với tổng nguồn cung là 99999999999.99998. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 32.35K.