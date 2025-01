Orenium Protocol (ORE) là gì

Orenium Protocol - Redefines the standards of performance security, and sustainability in the digital landscape. The Orenium Ecosystem is a dynamic and interconnected landscape that brings together decentralized finance, web3 interactions, NFT trading, secure wallet solutions, and blockchain education. Orenium is Future • Speed and Efficiency Orenium underlying blockchain unmatched speed, with a transactional throughput of 5,000 transactions per second, ensures that ORC20 transactions are not only swift but also cost-effective. • Neutral and Sustainable By choosing Orenium, you contribute to a greener and more sustainable digital assets industry. • Security-First Mindset ORC20 standard within Orenium inherits the security-first approach of the blockchain. Orenium Pioneering the Blockchain Evolution with Unmatched Speed, Ironclad Security, and a Commitment to a Sustainable Digital.

Nguồn tham khảo Orenium Protocol (ORE) Whitepaper Website chính thức