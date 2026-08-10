Giá ORBRYN hôm nay

Giá ORBRYN (ORBRYN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ORBRYN sang USD là $ 0 mỗi ORBRYN.

ORBRYN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 10,170.77, với nguồn cung lưu hành 974.97M ORBRYN. Trong vòng 24 giờ qua, ORBRYN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORBRYN biến động +0.25% trong giờ qua và -11.91% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ORBRYN (ORBRYN)

Vốn hóa thị trường $ 10.17K$ 10.17K $ 10.17K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.43K$ 10.43K $ 10.43K Nguồn cung lưu thông 974.97M 974.97M 974.97M Tổng cung 999,974,701.4141 999,974,701.4141 999,974,701.4141

Vốn hoá thị trường hiện tại của ORBRYN là $ 10.17K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORBRYN là 974.97M, với tổng nguồn cung là 999974701.4141. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.43K.