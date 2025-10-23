Thông tin giá theo USD của Oracle xStock (ORCLX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 289.13 Thấp nhất 24H $ 293.09 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 289.13 Cao nhất 24H $ 293.09 ATH $ 341.33 Giá thấp nhất $ 278.2 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -1.33% Biến động giá (7 ngày) -4.06%

Giá thời gian thực của Oracle xStock (ORCLX) là $289.16. Trong 24 giờ qua, ORCLX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 289.13 và cao nhất là $ 293.09, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ORCLX là $ 341.33, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 278.2.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORCLX đã biến động -- trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -4.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Oracle xStock (ORCLX)

Vốn hóa thị trường $ 961.08K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.00M Nguồn cung lưu thông 3.32K Tổng cung 24,199.9999859

Vốn hoá thị trường hiện tại của Oracle xStock là $ 961.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORCLX là 3.32K, với tổng nguồn cung là 24199.9999859. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.00M.