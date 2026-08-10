Giá Opulous hôm nay

Giá Opulous (OPUL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 6.99% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OPUL sang USD là $ 0 mỗi OPUL.

Opulous hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 75,102, với nguồn cung lưu hành 500.00M OPUL. Trong vòng 24 giờ qua, OPUL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.56, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OPUL biến động -- trong giờ qua và +74.39% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 206.68.

Thông tin thị trường Opulous (OPUL)

Vốn hóa thị trường $ 75.10K$ 75.10K $ 75.10K Khối lượng (24H) $ 206.68$ 206.68 $ 206.68 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 75.10K$ 75.10K $ 75.10K Nguồn cung lưu thông 500.00M 500.00M 500.00M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Opulous là $ 75.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 206.68. Nguồn cung lưu hành của OPUL là 500.00M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 75.10K.