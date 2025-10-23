Thông tin giá theo USD của Optopia AI (OPAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00000281 Thấp nhất 24H $ 0.0000052 Cao nhất 24H $ 0.00315088 ATH $ 0.0000022 Giá thấp nhất Biến động giá (1 giờ) -0.01% Biến động giá (1D) -10.02% Biến động giá (7 ngày) -29.58%

Giá thời gian thực của Optopia AI (OPAI) là $0.00000281. Trong 24 giờ qua, OPAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000281 và cao nhất là $ 0.0000052, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OPAI là $ 0.00315088, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000022.

Về hiệu suất ngắn hạn, OPAI đã biến động -0.01% trong 1 giờ qua, -10.02% trong 24 giờ và -29.58% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Optopia AI (OPAI)

Vốn hóa thị trường $ 18.41K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.14K Nguồn cung lưu thông 6.54B Tổng cung 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Optopia AI là $ 18.41K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OPAI là 6.54B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.14K.