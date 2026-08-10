Giá OpenTau hôm nay

Giá OpenTau (TAU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá TAU sang USD là $ 0 mỗi TAU.

OpenTau hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,890.26, với nguồn cung lưu hành 100.00B TAU. Trong vòng 24 giờ qua, TAU được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAU biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường OpenTau (TAU)

Vốn hóa thị trường $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.89K$ 19.89K $ 19.89K Nguồn cung lưu thông 100.00B 100.00B 100.00B Tổng cung 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của OpenTau là $ 19.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TAU là 100.00B, với tổng nguồn cung là 100000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.89K.