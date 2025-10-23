Thông tin giá theo USD của OpenDelta GMCI30 (OG30)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.199755 $ 0.199755 $ 0.199755 Thấp nhất 24H $ 0.202252 $ 0.202252 $ 0.202252 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.199755$ 0.199755 $ 0.199755 Cao nhất 24H $ 0.202252$ 0.202252 $ 0.202252 ATH $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Giá thấp nhất $ 0.199706$ 0.199706 $ 0.199706 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) -1.07% Biến động giá (7 ngày) -4.26% Biến động giá (7 ngày) -4.26%

Giá thời gian thực của OpenDelta GMCI30 (OG30) là $0.199755. Trong 24 giờ qua, OG30 được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.199755 và cao nhất là $ 0.202252, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OG30 là $ 0.258621, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.199706.

Về hiệu suất ngắn hạn, OG30 đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -1.07% trong 24 giờ và -4.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OpenDelta GMCI30 (OG30)

Vốn hóa thị trường $ 187.77K$ 187.77K $ 187.77K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 187.77K$ 187.77K $ 187.77K Nguồn cung lưu thông 940.00K 940.00K 940.00K Tổng cung 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

Vốn hoá thị trường hiện tại của OpenDelta GMCI30 là $ 187.77K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OG30 là 940.00K, với tổng nguồn cung là 939999.997995219. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 187.77K.