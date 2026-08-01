Giá OneCOW hôm nay

Giá OneCOW ( 1COW) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,530,071, biến động 9.40% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 1COW sang USD là $ 1,530,071 mỗi 1COW.

OneCOW hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 773,551, với nguồn cung lưu hành 0.51 1COW. Trong vòng 24 giờ qua, 1COW được giao dịch trong khoảng từ $ 1,397,495 (thấp) đến $ 1,531,260 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1,531,260, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 412,510.

Về hiệu suất ngắn hạn, 1COW biến động +0.00% trong giờ qua và +41.01% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.47K.

Thông tin thị trường OneCOW ( 1COW)

Vốn hóa thị trường $ 773.55K$ 773.55K $ 773.55K Khối lượng (24H) $ 2.47K$ 2.47K $ 2.47K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 773.55K$ 773.55K $ 773.55K Nguồn cung lưu thông 0.51 0.51 0.51 Tổng cung 0.5055655236881784 0.5055655236881784 0.5055655236881784

Vốn hoá thị trường hiện tại của OneCOW là $ 773.55K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.47K. Nguồn cung lưu hành của 1COW là 0.51, với tổng nguồn cung là 0.5055655236881784. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 773.55K.