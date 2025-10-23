Thông tin giá theo USD của Onchain Yield Coin (ONYC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.037 $ 1.037 $ 1.037 Thấp nhất 24H $ 1.045 $ 1.045 $ 1.045 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Cao nhất 24H $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 ATH $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Giá thấp nhất $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Biến động giá (1 giờ) +0.06% Biến động giá (1D) -0.16% Biến động giá (7 ngày) +0.30% Biến động giá (7 ngày) +0.30%

Giá thời gian thực của Onchain Yield Coin (ONYC) là $1.039. Trong 24 giờ qua, ONYC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.037 và cao nhất là $ 1.045, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ONYC là $ 1.045, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 1.005.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONYC đã biến động +0.06% trong 1 giờ qua, -0.16% trong 24 giờ và +0.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Onchain Yield Coin (ONYC)

Vốn hóa thị trường $ 103.95M$ 103.95M $ 103.95M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 103.95M$ 103.95M $ 103.95M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 99,999,997.61377984 99,999,997.61377984 99,999,997.61377984

Vốn hoá thị trường hiện tại của Onchain Yield Coin là $ 103.95M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ONYC là 100.00M, với tổng nguồn cung là 99999997.61377984. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 103.95M.