Thông tin giá theo USD của OnChain Battles (OCB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00697617$ 0.00697617 $ 0.00697617 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00% Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của OnChain Battles (OCB) là --. Trong 24 giờ qua, OCB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của OCB là $ 0.00697617, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OCB đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OnChain Battles (OCB)

Vốn hóa thị trường $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.82K$ 7.82K $ 7.82K Nguồn cung lưu thông 50.00M 50.00M 50.00M Tổng cung 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của OnChain Battles là $ 7.82K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OCB là 50.00M, với tổng nguồn cung là 50000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.82K.