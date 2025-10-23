Thông tin giá theo USD của Onboarding (ONBOARDING)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.00166146
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) +0.44%
Biến động giá (1D) +1.49%
Biến động giá (7 ngày) -6.64%

Giá thời gian thực của Onboarding (ONBOARDING) là --. Trong 24 giờ qua, ONBOARDING được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ONBOARDING là $ 0.00166146, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ONBOARDING đã biến động +0.44% trong 1 giờ qua, +1.49% trong 24 giờ và -6.64% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Onboarding (ONBOARDING)

Vốn hóa thị trường $ 7.91K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.91K
Nguồn cung lưu thông 992.94M
Tổng cung 992,937,701.174621

Vốn hoá thị trường hiện tại của Onboarding là $ 7.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ONBOARDING là 992.94M, với tổng nguồn cung là 992937701.174621. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.91K.