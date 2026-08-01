Giá Omnity Convertible Token hôm nay

Giá Omnity Convertible Token (OCT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00160258, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OCT sang USD là $ 0.00160258 mỗi OCT.

Omnity Convertible Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 160,258, với nguồn cung lưu hành 100.00M OCT. Trong vòng 24 giờ qua, OCT được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 7.02, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OCT biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.24.

Thông tin thị trường Omnity Convertible Token (OCT)

Vốn hóa thị trường $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Khối lượng (24H) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Omnity Convertible Token là $ 160.26K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.24. Nguồn cung lưu hành của OCT là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 160.26K.