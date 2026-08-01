Giá OKX Wrapped ETH hôm nay

Giá OKX Wrapped ETH (XETH) theo thời gian thực hôm nay là $ 1,920.08, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá XETH sang USD là $ 1,920.08 mỗi XETH.

OKX Wrapped ETH hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 19,064,270, với nguồn cung lưu hành 9.93K XETH. Trong vòng 24 giờ qua, XETH được giao dịch trong khoảng từ $ 1,911.03 (thấp) đến $ 1,926.63 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 3,185.56, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1,514.44.

Về hiệu suất ngắn hạn, XETH biến động -0.07% trong giờ qua và +2.10% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 56.09K.

Thông tin thị trường OKX Wrapped ETH (XETH)

Vốn hóa thị trường $ 19.06M$ 19.06M $ 19.06M Khối lượng (24H) $ 56.09K$ 56.09K $ 56.09K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 19.06M$ 19.06M $ 19.06M Nguồn cung lưu thông 9.93K 9.93K 9.93K Tổng cung 9,928.843834340001 9,928.843834340001 9,928.843834340001

Vốn hoá thị trường hiện tại của OKX Wrapped ETH là $ 19.06M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 56.09K. Nguồn cung lưu hành của XETH là 9.93K, với tổng nguồn cung là 9928.843834340001. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 19.06M.