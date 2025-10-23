Thông tin giá theo USD của OKX Mascot (WALLY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -3.37% Biến động giá (7 ngày) -4.44% Biến động giá (7 ngày) -4.44%

Giá thời gian thực của OKX Mascot (WALLY) là --. Trong 24 giờ qua, WALLY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WALLY là $ 0.00780088, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WALLY đã biến động -- trong 1 giờ qua, -3.37% trong 24 giờ và -4.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường OKX Mascot (WALLY)

Vốn hóa thị trường $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Nguồn cung lưu thông 999.97M 999.97M 999.97M Tổng cung 999,970,449.605669 999,970,449.605669 999,970,449.605669

Vốn hoá thị trường hiện tại của OKX Mascot là $ 5.57K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WALLY là 999.97M, với tổng nguồn cung là 999970449.605669. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.57K.