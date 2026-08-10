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Giá oil inu theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của OILINU là 13,985.32 USD. Theo dõi cập nhật giá OILINU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!Giá oil inu theo thời gian thực hôm nay là 0 USD. Vốn hoá thị trường của OILINU là 13,985.32 USD. Theo dõi cập nhật giá OILINU sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác tại Việt Nam!

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Giá oil inu (OILINU)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 OILINU sang USD

$0.00001399
$0.00001399$0.00001399
-14.00%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá oil inu (OILINU) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:21:42 (UTC+8)

Giá oil inu hôm nay

Giá oil inu (OILINU) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 13.91% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OILINU sang USD là $ 0 mỗi OILINU.

oil inu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 13,985.32, với nguồn cung lưu hành 999.05M OILINU. Trong vòng 24 giờ qua, OILINU được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OILINU biến động -0.19% trong giờ qua và -24.16% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường oil inu (OILINU)

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

--
----

$ 13.99K
$ 13.99K$ 13.99K

999.05M
999.05M 999.05M

999,052,607.879669
999,052,607.879669 999,052,607.879669

Vốn hoá thị trường hiện tại của oil inu là $ 13.99K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OILINU là 999.05M, với tổng nguồn cung là 999052607.879669. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.99K.

Lịch sử giá oil inu theo USD

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0
$ 0$ 0
Thấp nhất 24H
$ 0
$ 0$ 0
Cao nhất 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-13.91%

-24.16%

-24.16%

Lịch sử giá theo USD của oil inu (OILINU)

Trong hôm nay, biến động giá của oil inu/USD là $ 0.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của oil inu/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của oil inu/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của oil inu/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ 0-13.91%
30 ngày$ 0-1.98%
60 ngày$ 0-29.17%
90 ngày$ 0--

Dự đoán giá oil inu

Dự đoán giá oil inu (OILINU) cho năm 2030 (trong 4 năm)
Theo mô-đun dự đoán giá ở trên, giá mục tiêu của OILINU vào năm 2030 là $ -- cùng với tỷ lệ tăng trưởng 0.00%.
Dự đoán giá oil inu (OILINU) cho năm 2040 (14 năm sau)

Vào năm 2040, giá của oil inu có khả năng tăng trưởng 0.00%. Giá giao dịch có thể đạt $ --.

Công cụ MEXC
Để có những dự báo tình huống theo thời gian thực và phân tích cá nhân hóa hơn, người dùng có thể sử dụng Công cụ dự đoán giá và Nhận định thị trường AI của MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Những tình huống này chỉ mang tính minh họa và giáo dục, tiền mã hoá biến động mạnh - vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đưa ra quyết định.
Bạn muốn biết giá oil inu sẽ đạt mức nào trong năm 2026–2027? Truy cập trang Dự đoán giá để xem dự đoán giá OILINU cho các năm 2026–2027 bằng cách nhấn vào Dự đoán giá oil inu.

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Danh mục :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Giới thiệu oil inu

Giá hiện tại của oil inu là bao nhiêu?

oil inu (OILINU) đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện sự biến động giá là -13.91% trong 24 giờ qua. Dữ liệu trực tiếp này tổng hợp giá từ các sàn giao dịch toàn cầu để cung cấp cho nhà giao dịch một định giá thị trường chính xác tại bất kỳ thời điểm nào.

oil inu đóng vai trò gì trong hệ sinh thái của mình?

Là tài sản cốt lõi trong mạng lưới -- và là một phần của lĩnh vực Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, OILINU thường hỗ trợ các chức năng thiết yếu như thanh toán, staking, bỏ phiếu quản trị và khuyến khích thanh khoản. Thiết kế của nó có thể ảnh hưởng đến cách các ứng dụng hoặc hợp đồng thông minh hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái.

Hiện nay, OILINU được giao dịch tích cực ra sao?

Trong 24 giờ qua, OILINU đã ghi nhận khối lượng giao dịch là ₫--. Khối lượng giao dịch cao thường báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư, tính thanh khoản lành mạnh hơn và khả năng thực thi tốt hơn cho cả nhà giao dịch nhỏ lẫn lớn.

Nguồn cung lưu hành của oil inu là bao nhiêu?

Có 999052607.879669 token đang lưu hành vào hôm nay, điều này quyết định số lượng có sẵn để giao dịch. Nguồn cung lưu hành giúp nhà đầu tư đánh giá mức độ khan hiếm, động lực lạm phát cũng như tiềm năng phân bổ token trong dài hạn.

Vốn hóa thị trường và thứ hạng của OILINU là bao nhiêu?

oil inu hiện đang giữ thứ hạng thị trường số #9526 với vốn hóa thị trường là ₫368351511.42109360000, đưa nó vào nhóm các tài sản được công nhận trong lĩnh vực của mình và giúp nhà đầu tư đo lường quy mô tương đối của nó.

Thành tích của oil inu trong 24 giờ qua thế nào?

Giá của nó đã thể hiện sự biến động giá là -13.91% trong 24 giờ qua. Biến động ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch, thay đổi về thanh khoản hoặc những diễn biến liên quan đến mạng lưới --.

oil inu so sánh thế nào với các tài sản tương tự trong cùng danh mục?

Trong phân khúc Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, OILINU thể hiện hoạt động cạnh tranh nhờ mức giao dịch mạnh mẽ, thanh khoản cao và các trường hợp sử dụng đang diễn ra trong hệ sinh thái của mình.

Mọi người cũng hỏi: Các câu hỏi khác về oil inu

Trang được cập nhật mới nhất: 2026-08-10 13:21:42 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành oil inu (OILINU)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
02-11 14:20:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Trong 24 giờ qua, CEX có lượng chuyển ra ròng 59.400 ETH
02-10 18:39:21Số liệu on-chain
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 144,9 triệu USD, trong khi ETF Ethereum ghi nhận dòng tiền ròng chuyển vào 57 triệu USD
02-04 11:04:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số lo ngại tiền mã hoá giảm xuống 14 lần nữa, thị trường vẫn ở vùng "Sợ hãi cực độ"
02-04 00:48:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
285 triệu USD bị thanh lý trên toàn mạng trong 24 giờ qua, cả lệnh mua và lệnh bán đều bị xóa sổ
02-01 01:12:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới mức thấp trước đó là $80.600, chạm mức thấp mới kể từ ngày 11/04/2025
01-28 07:44:00Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số Dollar chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, thị trường tiền mã hóa tiếp tục tăng mạnh

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Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.

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