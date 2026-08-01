Giá OFFICIAL ZUNO hôm nay

Giá OFFICIAL ZUNO (ZUNO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 5.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZUNO sang USD là $ 0 mỗi ZUNO.

OFFICIAL ZUNO hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 207,329, với nguồn cung lưu hành 10.00B ZUNO. Trong vòng 24 giờ qua, ZUNO được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00863104, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZUNO biến động -1.98% trong giờ qua và +25.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường OFFICIAL ZUNO (ZUNO)

Vốn hóa thị trường $ 207.33K$ 207.33K $ 207.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 207.33K$ 207.33K $ 207.33K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của OFFICIAL ZUNO là $ 207.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZUNO là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 207.33K.