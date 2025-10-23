Thông tin giá theo USD của Official PPshow (PP)

Giá thời gian thực của Official PPshow (PP) là $0.00124067. Trong 24 giờ qua, PP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00122364 và cao nhất là $ 0.00131211, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của PP là $ 0.00356566, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00122364.

Về hiệu suất ngắn hạn, PP đã biến động -0.85% trong 1 giờ qua, -5.44% trong 24 giờ và -23.86% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Official PPshow (PP)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Official PPshow là $ 622.78K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PP là 501.97M, với tổng nguồn cung là 801971158.311849. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 994.98K.