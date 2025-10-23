Thông tin giá theo USD của Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.32% Biến động giá (1D) +7.72% Biến động giá (7 ngày) -2.44% Biến động giá (7 ngày) -2.44%

Giá thời gian thực của Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) là --. Trong 24 giờ qua, DOGEWLFI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của DOGEWLFI là $ 0.0011025, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, DOGEWLFI đã biến động +0.32% trong 1 giờ qua, +7.72% trong 24 giờ và -2.44% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

Vốn hóa thị trường $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.19K$ 28.19K $ 28.19K Nguồn cung lưu thông 999.09M 999.09M 999.09M Tổng cung 999,093,132.421495 999,093,132.421495 999,093,132.421495

Vốn hoá thị trường hiện tại của Official DogeWLFI Coin là $ 28.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của DOGEWLFI là 999.09M, với tổng nguồn cung là 999093132.421495. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.19K.