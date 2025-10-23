Thông tin giá theo USD của Odin Liquidity Network (ODIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00473153 Cao nhất 24H $ 0.00499467 ATH $ 0.129051 Giá thấp nhất $ 0.00326052 Biến động giá (1 giờ) +0.19% Biến động giá (1D) -1.33% Biến động giá (7 ngày) -7.76%

Giá thời gian thực của Odin Liquidity Network (ODIN) là $0.00484021. Trong 24 giờ qua, ODIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00473153 và cao nhất là $ 0.00499467, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ODIN là $ 0.129051, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00326052.

Về hiệu suất ngắn hạn, ODIN đã biến động +0.19% trong 1 giờ qua, -1.33% trong 24 giờ và -7.76% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Odin Liquidity Network (ODIN)

Vốn hóa thị trường $ 906.45K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 906.45K Nguồn cung lưu thông 187.41M Tổng cung 187,407,814.7566593

Vốn hoá thị trường hiện tại của Odin Liquidity Network là $ 906.45K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ODIN là 187.41M, với tổng nguồn cung là 187407814.7566593. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 906.45K.