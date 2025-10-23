Thông tin giá theo USD của Odin (ODIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) +4.06%

Giá thời gian thực của Odin (ODIN) là --. Trong 24 giờ qua, ODIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ODIN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ODIN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và +4.06% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Odin (ODIN)

Vốn hóa thị trường $ 10.03K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 10.03K
Nguồn cung lưu thông 997.85M
Tổng cung 997,846,013.39719

Vốn hoá thị trường hiện tại của Odin là $ 10.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ODIN là 997.85M, với tổng nguồn cung là 997846013.39719. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 10.03K.