Giá Obscra hôm nay

Giá Obscra (OBX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.24% trong 24 giờ qua. Tỷ giá OBX sang USD là $ 0 mỗi OBX.

Obscra hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 12,026.16, với nguồn cung lưu hành 929.06M OBX. Trong vòng 24 giờ qua, OBX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, OBX biến động +0.25% trong giờ qua và -25.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Obscra (OBX)

Vốn hóa thị trường $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 12.94K$ 12.94K $ 12.94K Nguồn cung lưu thông 929.06M 929.06M 929.06M Tổng cung 999,901,441.060478 999,901,441.060478 999,901,441.060478

Vốn hoá thị trường hiện tại của Obscra là $ 12.03K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của OBX là 929.06M, với tổng nguồn cung là 999901441.060478. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 12.94K.