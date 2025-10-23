Thông tin giá theo USD của Nyvo (NYVO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -8.43% Biến động giá (7 ngày) -8.43%

Giá thời gian thực của Nyvo (NYVO) là --. Trong 24 giờ qua, NYVO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYVO là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYVO đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -8.43% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyvo (NYVO)

Vốn hóa thị trường $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Nguồn cung lưu thông 973.80M 973.80M 973.80M Tổng cung 994,321,499.768589 994,321,499.768589 994,321,499.768589

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyvo là $ 7.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYVO là 973.80M, với tổng nguồn cung là 994321499.768589. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 7.48K.