Thông tin giá theo USD của Nyan Meme Coin (NYAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.53% Biến động giá (7 ngày) -3.12% Biến động giá (7 ngày) -3.12%

Giá thời gian thực của Nyan Meme Coin (NYAN) là --. Trong 24 giờ qua, NYAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYAN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYAN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.53% trong 24 giờ và -3.12% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyan Meme Coin (NYAN)

Vốn hóa thị trường $ 247.52K$ 247.52K $ 247.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 247.52K$ 247.52K $ 247.52K Nguồn cung lưu thông 63.17T 63.17T 63.17T Tổng cung 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0 63,172,200,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyan Meme Coin là $ 247.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYAN là 63.17T, với tổng nguồn cung là 63172200000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 247.52K.