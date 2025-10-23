Thông tin giá theo USD của Nyan Heroes (NYAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00110056 Cao nhất 24H $ 0.00427273 ATH $ 0.457078 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.74% Biến động giá (1D) -18.33% Biến động giá (7 ngày) +62.65%

Giá thời gian thực của Nyan Heroes (NYAN) là $0.00317198. Trong 24 giờ qua, NYAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00110056 và cao nhất là $ 0.00427273, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYAN là $ 0.457078, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYAN đã biến động +2.74% trong 1 giờ qua, -18.33% trong 24 giờ và +62.65% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyan Heroes (NYAN)

Vốn hóa thị trường $ 464.52K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.17M Nguồn cung lưu thông 146.35M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyan Heroes là $ 464.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYAN là 146.35M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.17M.