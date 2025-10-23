Thông tin giá theo USD của Nyan Cat (NYAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00381072 $ 0.00381072 $ 0.00381072 Thấp nhất 24H $ 0.00542515 $ 0.00542515 $ 0.00542515 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00381072$ 0.00381072 $ 0.00381072 Cao nhất 24H $ 0.00542515$ 0.00542515 $ 0.00542515 ATH $ 0.00637036$ 0.00637036 $ 0.00637036 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.30% Biến động giá (1D) -13.54% Biến động giá (7 ngày) +80.68% Biến động giá (7 ngày) +80.68%

Giá thời gian thực của Nyan Cat (NYAN) là $0.00422883. Trong 24 giờ qua, NYAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00381072 và cao nhất là $ 0.00542515, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NYAN là $ 0.00637036, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NYAN đã biến động +2.30% trong 1 giờ qua, -13.54% trong 24 giờ và +80.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nyan Cat (NYAN)

Vốn hóa thị trường $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.23M$ 4.23M $ 4.23M Nguồn cung lưu thông 999.98M 999.98M 999.98M Tổng cung 999,979,528.701393 999,979,528.701393 999,979,528.701393

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nyan Cat là $ 4.23M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NYAN là 999.98M, với tổng nguồn cung là 999979528.701393. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.23M.