Giá NUVA nvYLDS hôm nay

Giá NUVA nvYLDS (NVYLDS) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.016, biến động 0.01% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NVYLDS sang USD là $ 1.016 mỗi NVYLDS.

NUVA nvYLDS hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 81,373, với nguồn cung lưu hành 80.13K NVYLDS. Trong vòng 24 giờ qua, NVYLDS được giao dịch trong khoảng từ $ 1.015 (thấp) đến $ 1.016 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.016, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.014.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVYLDS biến động 0.00% trong giờ qua và +0.06% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường NUVA nvYLDS (NVYLDS)

Vốn hóa thị trường $ 81.37K$ 81.37K $ 81.37K Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 81.37K$ 81.37K $ 81.37K Nguồn cung lưu thông 80.13K 80.13K 80.13K Tổng cung 80,127.74081666105 80,127.74081666105 80,127.74081666105

Vốn hoá thị trường hiện tại của NUVA nvYLDS là $ 81.37K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của NVYLDS là 80.13K, với tổng nguồn cung là 80127.74081666105. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 81.37K.