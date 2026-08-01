Giá NUVA nvPRIME hôm nay

Giá NUVA nvPRIME (NVPRIME) theo thời gian thực hôm nay là $ 1.052, biến động 0.06% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NVPRIME sang USD là $ 1.052 mỗi NVPRIME.

NUVA nvPRIME hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 5,148,633, với nguồn cung lưu hành 4.89M NVPRIME. Trong vòng 24 giờ qua, NVPRIME được giao dịch trong khoảng từ $ 1.049 (thấp) đến $ 1.06 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 1.062, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 1.04.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVPRIME biến động -0.02% trong giờ qua và +0.08% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 0.00.

Thông tin thị trường NUVA nvPRIME (NVPRIME)

Vốn hóa thị trường $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Khối lượng (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M Nguồn cung lưu thông 4.89M 4.89M 4.89M Tổng cung 4,893,338.565181191 4,893,338.565181191 4,893,338.565181191

Vốn hoá thị trường hiện tại của NUVA nvPRIME là $ 5.15M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 0.00. Nguồn cung lưu hành của NVPRIME là 4.89M, với tổng nguồn cung là 4893338.565181191. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 5.15M.