Tokenomics của Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Tokenomics & phân tích giá Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Khám phá tokenomics chính và dữ liệu giá Nummus Aeternitas (NUMMUS), bao gồm vốn hóa thị trường, chi tiết nguồn cung, FDV và lịch sử giá. Tìm hiểu giá trị hiện tại và vị thế thị trường của token chỉ trong nháy mắt.
Thông tin Nummus Aeternitas (NUMMUS)
Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community.
The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions.
The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token’s backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years.
Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token’s intrinsic value.
Tokenomics của Nummus Aeternitas (NUMMUS): Giải thích chỉ số chính và các ứng dụng
Hiểu rõ tokenomics của Nummus Aeternitas (NUMMUS) là điều cần thiết để phân tích giá trị dài hạn, tính bền vững và tiềm năng của token.
Chỉ số chính và phương thức tính toán:
Tổng cung:
Số lượng token NUMMUS tối đa đã hoặc sẽ được tạo.
Nguồn cung lưu hành:
Số lượng token hiện có trên thị trường và do người dùng nắm giữ.
Nguồn cung tối đa:
Giới hạn tối đa về tổng số lượng token NUMMUS có thể tồn tại.
FDV (Giá trị pha loãng hoàn toàn):
Được tính bằng giá hiện tại x nguồn cung tối đa, đưa ra dự báo về tổng vốn hóa thị trường nếu tất cả token đều được lưu hành.
Tỷ lệ lạm phát:
Phản ánh tốc độ ra mắt token mới, ảnh hưởng đến mức độ khan hiếm và xu hướng giá dài hạn.
Tại sao những chỉ số này quan trọng đối với nhà giao dịch?
Nguồn cung lưu hành cao = Thanh khoản lớn hơn.
Nguồn cung tối đa giới hạn + Lạm phát thấp = Tiềm năng tăng giá dài hạn.
Phân bổ token minh bạch = Tăng niềm tin vào dự án và giảm rủi ro kiểm soát tập trung.
FDV cao với vốn hóa thị trường hiện tại thấp = Có tín hiệu bị định giá quá cao.
Bây giờ bạn đã hiểu về tokenomics của NUMMUS, hãy khám phá giá token NUMMUS theo thời gian thực!
Dự đoán giá NUMMUS
Bạn muốn biết xu hướng của NUMMUS? Trang dự đoán giá NUMMUS của chúng tôi kết hợp tâm lý thị trường, xu hướng lịch sử và chỉ báo kỹ thuật để cung cấp góc nhìn về tương lai.
Tại sao bạn nên chọn MEXC?
MEXC là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu thế giới, được hàng triệu người dùng trên toàn cầu tin tưởng. Dù là người mới bắt đầu hay nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn đều có thể giao dịch tiền mã hoá trong tầm tay cùng MEXC.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu tokenomics trên trang này đến từ các nguồn của bên thứ ba. MEXC không đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Vui lòng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Vui lòng đọc và hiểu Thoả thuận người dùng và Chính sách bảo mật