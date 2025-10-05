Thông tin giá theo USD của Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.01104096 $ 0.01104096 $ 0.01104096 Thấp nhất 24H $ 0.01160397 $ 0.01160397 $ 0.01160397 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.01104096$ 0.01104096 $ 0.01104096 Cao nhất 24H $ 0.01160397$ 0.01160397 $ 0.01160397 ATH $ 0.169721$ 0.169721 $ 0.169721 Giá thấp nhất $ 0.00785804$ 0.00785804 $ 0.00785804 Biến động giá (1 giờ) +1.15% Biến động giá (1D) -2.47% Biến động giá (7 ngày) -12.13% Biến động giá (7 ngày) -12.13%

Giá thời gian thực của Nummus Aeternitas (NUMMUS) là $0.01125195. Trong 24 giờ qua, NUMMUS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01104096 và cao nhất là $ 0.01160397, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NUMMUS là $ 0.169721, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00785804.

Về hiệu suất ngắn hạn, NUMMUS đã biến động +1.15% trong 1 giờ qua, -2.47% trong 24 giờ và -12.13% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nummus Aeternitas (NUMMUS)

Vốn hóa thị trường $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Nguồn cung lưu thông 100.00M 100.00M 100.00M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nummus Aeternitas là $ 1.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NUMMUS là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.13M.