Giá Nuklai hôm nay

Giá Nuklai (NAI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NAI sang USD là $ 0 mỗi NAI.

Nuklai hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 325,356, với nguồn cung lưu hành 4.31B NAI. Trong vòng 24 giờ qua, NAI được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.072314, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAI biến động +0.00% trong giờ qua và +2.81% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nuklai (NAI)

Vốn hóa thị trường $ 325.36K$ 325.36K $ 325.36K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 755.56K$ 755.56K $ 755.56K Nguồn cung lưu thông 4.31B 4.31B 4.31B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nuklai là $ 325.36K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NAI là 4.31B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 755.56K.