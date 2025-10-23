Thông tin giá theo USD của nufdog (NUF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 0 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +4.33% Biến động giá (7 ngày) -12.30%

Giá thời gian thực của nufdog (NUF) là --. Trong 24 giờ qua, NUF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NUF là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NUF đã biến động -- trong 1 giờ qua, +4.33% trong 24 giờ và -12.30% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường nufdog (NUF)

Vốn hóa thị trường $ 8.18K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 8.18K Nguồn cung lưu thông 999.54M Tổng cung 999,537,913.553052

Vốn hoá thị trường hiện tại của nufdog là $ 8.18K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NUF là 999.54M, với tổng nguồn cung là 999537913.553052. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 8.18K.