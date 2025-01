nsurance (N) là gì

The Road to A Safer DeFi Joi(n) us as we introduce an innovative token that aligns seamlessly with the interests of $NFAI and provides a game changing insurance protocol with a multitude of benefits for the entire crypto space. Security: One third of fees collected fund an insurance pool, utilized to refund n stakers in case of an emergency Burning: Pairing tokens with $N will burn any token paired with each trade. Yield Staking: Stake your favorite tokens for yield in n Price Stability: By scaling to more pools, price stability is achieved. We aim to be a better option that pairing with Eth or any stable due to burning your communities tokens with each trade.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo nsurance (N) Whitepaper Website chính thức