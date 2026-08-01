Giá NPC On Solana hôm nay

Giá NPC On Solana (NPCS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 11.03% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NPCS sang USD là $ 0 mỗi NPCS.

NPC On Solana hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 467,190, với nguồn cung lưu hành 997.95M NPCS. Trong vòng 24 giờ qua, NPCS được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03908342, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NPCS biến động +0.13% trong giờ qua và +6.57% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 2.20K.

Thông tin thị trường NPC On Solana (NPCS)

Vốn hóa thị trường $ 467.19K$ 467.19K $ 467.19K Khối lượng (24H) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 467.19K$ 467.19K $ 467.19K Nguồn cung lưu thông 997.95M 997.95M 997.95M Tổng cung 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148 997,948,638.8134148

Vốn hoá thị trường hiện tại của NPC On Solana là $ 467.19K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 2.20K. Nguồn cung lưu hành của NPCS là 997.95M, với tổng nguồn cung là 997948638.8134148. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 467.19K.