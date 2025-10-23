Thông tin giá theo USD của Nova Shield (NVAI)

Giá thời gian thực của Nova Shield (NVAI) là --. Trong 24 giờ qua, NVAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NVAI là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NVAI đã biến động +0.38% trong 1 giờ qua, -16.16% trong 24 giờ và +19.68% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nova Shield (NVAI)

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nova Shield là $ 118.11K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NVAI là 968.78M, với tổng nguồn cung là 968776751.3880146. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 118.11K.