Thông tin giá theo USD của Nostradamus (NOSTRA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.074328$ 0.074328 $ 0.074328 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.43% Biến động giá (1D) -2.56% Biến động giá (7 ngày) -5.61% Biến động giá (7 ngày) -5.61%

Giá thời gian thực của Nostradamus (NOSTRA) là --. Trong 24 giờ qua, NOSTRA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOSTRA là $ 0.074328, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOSTRA đã biến động +0.43% trong 1 giờ qua, -2.56% trong 24 giờ và -5.61% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nostradamus (NOSTRA)

Vốn hóa thị trường $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.70K$ 4.70K $ 4.70K Nguồn cung lưu thông 10.00M 10.00M 10.00M Tổng cung 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384 9,999,971.971549384

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nostradamus là $ 4.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOSTRA là 10.00M, với tổng nguồn cung là 9999971.971549384. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.70K.