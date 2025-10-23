Thông tin giá theo USD của Nosey (NOSEY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.0012941$ 0.0012941 $ 0.0012941 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.50% Biến động giá (1D) -8.50% Biến động giá (7 ngày) +23.38% Biến động giá (7 ngày) +23.38%

Giá thời gian thực của Nosey (NOSEY) là --. Trong 24 giờ qua, NOSEY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOSEY là $ 0.0012941, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOSEY đã biến động +0.50% trong 1 giờ qua, -8.50% trong 24 giờ và +23.38% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Nosey (NOSEY)

Vốn hóa thị trường $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 25.97K$ 25.97K $ 25.97K Nguồn cung lưu thông 999.01M 999.01M 999.01M Tổng cung 999,007,828.547256 999,007,828.547256 999,007,828.547256

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nosey là $ 25.97K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOSEY là 999.01M, với tổng nguồn cung là 999007828.547256. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 25.97K.