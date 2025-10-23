Thông tin giá theo USD của Norexa (NRX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00335765 Cao nhất 24H $ 0.00372363 ATH $ 0.01244581 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.17% Biến động giá (1D) -7.02% Biến động giá (7 ngày) -32.85%

Giá thời gian thực của Norexa (NRX) là $0.00343891. Trong 24 giờ qua, NRX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00335765 và cao nhất là $ 0.00372363, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NRX là $ 0.01244581, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NRX đã biến động +0.17% trong 1 giờ qua, -7.02% trong 24 giờ và -32.85% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Norexa (NRX)

Vốn hóa thị trường $ 343.46K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 343.46K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Norexa là $ 343.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NRX là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 343.46K.