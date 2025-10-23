Thông tin giá theo USD của NOI Token (NOI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0
Thấp nhất 24H $ 0
Cao nhất 24H $ 0
ATH $ 0.00104937
Giá thấp nhất $ 0
Biến động giá (1 giờ) --
Biến động giá (1D) --
Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của NOI Token (NOI) là --. Trong 24 giờ qua, NOI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của NOI là $ 0.00104937, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NOI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường NOI Token (NOI)

Vốn hóa thị trường $ 16.54K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 16.54K
Nguồn cung lưu thông 380.12M
Tổng cung 380,124,553.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của NOI Token là $ 16.54K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NOI là 380.12M, với tổng nguồn cung là 380124553.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 16.54K.