Giá Nivuniconu hôm nay

Giá Nivuniconu (NIV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NIV sang USD là $ 0 mỗi NIV.

Nivuniconu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,694, với nguồn cung lưu hành 1.00B NIV. Trong vòng 24 giờ qua, NIV được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NIV biến động -- trong giờ qua và 0.00% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Nivuniconu (NIV)

Vốn hóa thị trường $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 38.69K$ 38.69K $ 38.69K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Nivuniconu là $ 38.69K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của NIV là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 38.69K.